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Коммерсантъ FM
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«Соллерс» создаст мультибрендовое производство рамных автомобилей на площадке УАЗ

Российское ПАО «Соллерс» создаст мультибрендовый центр производства рамных автомобилей на площадке Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). «Дочка» компании («СОЛЛЕРС Карго») уже собирает в Ульяновске малотоннажные грузовики (LCV) Sollers Argo и намерена расширять выпуск.

«Мы приняли решение создавать в индустриальном парке УАЗа новые мощности для производства коммерческих автомобилей с рамной конструкцией, при этом задействуя имеющуюся инфраструктуру Ульяновского автомобильного завода»,— сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов (цитата — пресс-служба ПАО).

Вслед за запуском Sollers Argo компания прорабатывает новые проекты для размещения в индустриальном парке УАЗа, добавил господин Ширинов. В компании указали, что общие инвестиции в проект превысят 1 млрд руб.

О развитии собственного бренда и о том, почему модели УАЗа не надо хоронить,— в интервью Адиля Ширинова «Ъ».

Григорий Лейба

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