Глава экономического комитета Совфеда предложил снизить цену ОСАГО для российских машин

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия») направил в правительство предложение о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей. Он также разработал законопроект об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней из-за санкций — такую инициативу ранее поддерживал Минфин.

Предложения направлены вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко, передает ТАСС. Сенатор считает, что страховка должна стоить дешевле для автомобилей с уровнем локализации минимум в 600 баллов. Для сравнения: сварка кузова в РФ дает 400 баллов, окраска кузова — 500, использование российского металла не менее 70% от общей массы — 200, изготовление корпусных деталей рулевого механизма — 60.

Господин Кутепов отмечает, что, по статистике МВД, в 2022 году зафиксировано 1,8 млн нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. При этом произошел «существенный рост тарифов». По данным ассоциации «Некоммерческое партнерство "Логистика и автоперевозки Татарстана"», с 2020 по 2022 год тариф увеличился по грузовым автомобилям для юрлиц в 1,3 раза, по индивидуальным предпринимателями и самозанятым — в три раза. «Отечественные автомобили не являются исключением, что при общей низкой стоимости транспортного средства делает невыгодной его страхование»,— отмечает сенатор.

Законопроект по увеличению срока ремонта по ОСАГО связан с проблемами отсутствия запчастей и разрывом логистических цепочек. По мнению члена Совфеда, «вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению». В качестве альтернативы господин Кутепов направил в правительство другой законопроект — о разделении сроков ремонта и поставки запчастей до конца 2024 года.

О готовящейся в России реформе ОСАГО — в материале «Ъ» «Автогражданка въезжает в новую реформу».

Леонид Уварчев