Changan анонсировал седан Alsvin для России

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — бюджетный седан Alsvin, который появится в продаже в 2023 году.

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Автомобиль в России будет доступен со 107-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем в сочетании с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением и передним приводом.

В оснащение Alsvin вошли круиз-контроль, ассистент при парковке, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, ассистент помощи при движении на склоне, аудиосистема с активным шумоподавлением и другое оборудование.

Новинка будет доступна в двух комплектациях — LX и DLX — стоимостью 1,6 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно. Продажи Changan Alsvin в России начнутся в июне 2023 года.

Максим Вершинин

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