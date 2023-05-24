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Коммерсантъ FM
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Губернатор Алиханов: польским перевозчикам оставят возможность проезда по Калининградской области

Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области, заявил губернатор российского региона Антон Алиханов. Это произойдет даже в случае введения полного запрета на въезд в РФ для польских большегрузных автомобилей.

Антон Алиханов

Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как написал господин Алиханов в своем Telegram-канале, польские компании составляют от 15% до 18% от иностранных перевозчиков, доставляющих грузы в Калининградскую область. «С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний»,— добавил он.

Губернатор уточнил, что власти Калининградской области уже отработали этот вопрос с Минтрансом и российским МИДом.

23 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно одобрили проект постановления об утверждении обращения к правительству по вопросу о мерах к польским автомобильным перевозчикам в ответ на антироссийскую политику Варшавы. Парламентарии предлагают запретить транзит фур из Польши через Россию.

Составители документа рекомендуют кабмину принять меры, которые будут зеркальны пятому пакету санкций Евросоюза о запрете перевозок по территории объединения для российских и белорусских фур. Депутаты предлагают ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов. Помимо этого, предложено запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей автомобилей с польскими номерами.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Еще фура не згинела».

Александр Кислов

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