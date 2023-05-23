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Коммерсантъ FM
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Производство китайских автомобилей может быть локализовано в Нижегородской области

В Нижегородской области может быть организовано производство легковых автомобилей одного из китайских брендов. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, регион делает ставку на масштабное развитие технологического сотрудничества с Китаем, в частности в сфере автомобилестроения.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов, материалов и услуг. Рассматривается возможность локализации производства китайских легковых автомобилей в нашем регионе. Переговоры между нашими и китайскими производителями уже ведутся с полной поддержкой со стороны правительства региона»,— сообщил господин Никитин.

Губернатор не назвал компанию, которая может открыть производство машин в Нижегородской области. По данным Sota, это может быть Livan.

Группа ГАЗ — крупнейший производитель автомобилей в Нижегородской области. На площадке автозавода велась контрактная сборка легковых автомобилей Volkswagen и Skoda. После начала спецоперации на Украине немецкий концерн прекратил производство и покинул Россию. Линия VW на Горьковском автозаводе простаивает, а сотрудники надеются, что правительство РФ поможет возродить выпуск легковых автомобилей.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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