Минэнерго объяснило рост заправочных цен на газ

В российском Минэнерго заявили, что рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на заправках не связан с проблемами на рынке. Ранее ОНФ сообщил «Известиям», что зафиксировал заметное удорожание этого вида топлива в пяти регионах. Так, в Карачаево-Черкесии менее чем за месяц цена выросла с 17 до 23,5 руб.

«Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), использующийся в качестве моторного топлива, не регулируются. Но при этом на них в отличие от автомобильного бензина и дизельного топлива не установлен акциз. Поэтому цены на СУГ существенно ниже, чем на бензин, но при этом более подвержены колебаниям»,— указала пресс-служба министерства в тематическом сообщении (цитата по «Прайму»).

Минэнерго отметило, что динамика цен на СУГ не связана с дефицитом, и рекомендовала игрокам нарастить объемы продажи СУГ на бирже. В министерстве подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен и СУГ, и другими видами автомобильного топлива.

Владельцам газовых авто в связи с этим Минэнерго рекомендует обратить внимание на компримированный природный газ (КПГ): «Цена на этот вид топлива тоже ниже, чем на бензин и дизельное топливо, но при этом более стабильная, чем на СУГ».

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе цена СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 29,335 тыс. руб. за тонну. Тем не менее весь 2022 год стоимость российского СУГ демонстрировала резкие (до десяти раз) скачки на фоне существенного профицита этого вида топлива.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «СУГи подешевели до неприличия».

Григорий Лейба