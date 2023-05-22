Выдачи автокредитов в апреле выросли на 10%

В апреле количество выданных в России автокредитов составило 68,8 тыс. Это на 10,3% больше по сравнению с мартом и самый высокий показатель с начала 2022 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Год к году число выданных автокредитов выросло почти в 4 раза (с 17,3 тыс.).

По данным НБКИ, наибольшее количество автокредитов в апреле 2023 года было выдано в Москве (4,55 тыс.), Подмосковье (4,01 тыс.), Санкт-Петербурге (3,6 тыс.), Республике Татарстан (3,52 тыс.) и Краснодарском крае (2,98 тыс.). Самый высокий рост по числу выданных автокредитов зафиксировали в Чувашии (на 20,9%), Новосибирской (20,8%), Свердловской (19,7%), Иркутской (19,1%) и Вологодской (18,4%) областях.

Согласно подсчетам БКИ «Скоринг Бюро», в апреле совокупный портфель кредитов на покупку автомобилей у российских банков вырос на 7,1% и достиг максимальных за всю историю 1,25 трлн руб. По данным компании, за год количество выданных автокредитов увеличилось в 3,7 раза, до 68,9 тыс., а их сумма — в 4 раза, до 90,4 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Машины растут в долг».

Лаура Кеффер