Omoda начала продажи седана S5 в России

Бренд Omoda начал продажу нового седана S5 на российском рынке — автомобиль стоит от 2 млн руб.

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Фото: Omoda Omoda S5

Фото: Omoda

Модель доступна со 113-сильным атмосферным бензиновым двигателем 1.5 в сочетании с вариатором и передним приводом. Предусмотрена версия со 147-сильным 1,5-литровым турбомотором.

Omoda S5 на российский рынок выйдет в трех комплектациях — Life, Tech и Ultra. Оснащение будет включать в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора, аудиосистему с шестью динамиками, цифровую панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, систему мониторинга слепых зон, ассистента удержания автомобиля в полосе движения и другое оборудование.

Напомним, сейчас марка Omoda, кроме седана S5, в России представлена кроссовером Omoda C5, доступным с передним и полным приводом.

Максим Вершинин

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