Continental ушла безвозвратно

Немецкая компания—производитель шин Continental решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в РФ, продав их группе S8 Capital Армена Саркисяна. О закрытии сделки, сумма которой, по данным “Ъ”, составила не более 10 млрд руб., S8 объявила 22 мая. Российская компания, как и «Татнефть» в рамках покупки активов Nokian Tyres в РФ, получила один из брендов портфеля Continental — Gislaved. Стороны договорились о сделке еще в феврале, но она затянулась из-за длительных регуляторных согласований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сделка по продаже российских активов Continental группе S8 Capital Армена Саркисяна не предполагает опциона на обратный выкуп немецким производителем шин, сообщили “Ъ” в S8 Capital. О закрытии сделки стало известно 22 мая. В ее периметр вошли завод по производству шин в Калуге и компания-дистрибутор (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»).

Старший юрист коммерческой практики юрфирмы «Косенков и Суворов» Кристина Икаева отмечает, что обычно иностранные инвесторы используют опцион на обратный выкуп актива, чтобы оставить за собой возможность вернуться на российский рынок в будущем, когда геополитическая ситуация стабилизируется. «По опыту этот инструмент встречается в более 50% договоров. Распространенным является срок обратного выкупа в 10–15 лет, однако встречаются и более длительные сроки, например, до 30 лет»,— отмечает она.

В рамках сделки с Continental российский холдинг получил права на бренд шин Gislaved, рассказали “Ъ” в S8. Остальные марки, под которыми будут выпускаться шины на заводе в Калуге, пока не называются.

Аналогичным образом Nokian Tyres, продав «Татнефти» свой шинный завод во Всеволожске, передала ей неосновной бренд шин Nordman.

Площадка в Калуге производила шины трех брендов: основной линейки Continental, Gislaved и наиболее бюджетной Matador. «Завод продолжит использование в производстве имеющихся ноу-хау и технологий. Также по условиям сделки сохраняется НИОКР в сфере компонентной базы и продукта, что позволит обеспечить дальнейшее развитие технологий и разработку новых современных шин»,— добавили в S8.

Сейчас бывший завод Continental продолжает работу — в S8 Capital уточняют, что в ближайшее время рассчитывают выйти на загрузку мощностей в 80% с нынешних 50%. Мощность предприятия — 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. В S8 Capital отмечают, что спрос на российском вторичном рынке показывает положительную динамику в сравнении с прошлым годом. Сейчас продукция для первичной комплектации поставляется на Haval, УАЗ и АвтоВАЗ, при этом калужские автозаводы пока все еще простаивают. До начала кризиса завод поставлял шины в том числе на Volkswagen в Калуге — сделка по продаже предприятия структурам автодилера «Авилон» была закрыта на прошлой неделе.

Сумма сделки по продаже бизнеса Continental в России не раскрывалась, но, по данным “Ъ”, она могла составить 7–10 млрд руб.

Это сопоставимо с €87 млн, в которые свои российские активы оценивала сама Continental. Как сообщал “Ъ”, компании заключили сделку еще в феврале, но она затянулась из-за длительной процедуры согласования американским регулятором экспортного контроля (см. “Ъ” от 28 апреля).

Принадлежавшие Continental компании войдут в «С8 Промышленные активы», которая в апреле приобрела бывшие активы немецкой Bosch — заводы по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадку по производству котлов отопления. В группу S8 также входят крупнейший распространитель лотерей «Столото», бывшие российские активы американского производителя лифтов Otis (ныне бренд Meteor).

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов