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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия может запретить экспорт бензина из-за его дефицита

Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили Reuters источники на промышленном рынке и в правительстве.

По словам источников, правительство также может увеличить минимальный объем обязательной продажи автомобильного бензина на товарной бирже.

В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в два раза за период с июля 2023 года по июль 2024 года. Из-за этого решения, а также в связи с сезонным увеличением спроса из-за ремонтных работ на НПЗ, цены на бензин достигли максимума с начала военного конфликта на Украине.

Минфин полагает, что это позволит бюджету сэкономить 30 млрд руб. в месяц. Однако эксперты считают, что после этого прибыльность нефтеперерабатывающих заводов может сократиться вдвое, из-за чего компании повысят оптовые цены.

Подробнее — в материале «У бензина позеленели котировки».

Анастасия Ларина

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