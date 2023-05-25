Lada Vesta узнала себе цену

АвтоВАЗ объявил цену на новую Lada Vesta. Возрожденная в марте модель отечественного легкового автомобиля будет стоить минимум 1,3 млн руб., сообщили в автоконцерне. Речь идет о версии седана в комплектации «комфорт». Предыдущий такой вариант обходился на 60 тыс. руб. дешевле. При этом новый автомобиль получил полностью светодиодную оптику спереди и сзади, две подушки безопасности, антиблокировочную систему, запуск двигателя кнопкой и дисковые тормоза задних колес. А под капотом у него — двигатель 1,6 л. мощностью 90 л. с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз» Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

Какие перспективы у новой Vesta на российском рынке? И кто будет с ней конкурировать? Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев считает, что соперников у отечественной машины в текущей ценовой категории практически нет — даже среди автомобилей из Китая: «Цена адекватная, оптимальная за комплектацию "комфорт". Это то, что рынок точно воспримет положительно. Конкурировать пока с Vesta некому, поскольку все, что есть из китайских аналогов, стоит от 1,6 млн руб.

По классу можно упомянуть Changan, анонсированная модель как раз обойдется в 1,65 млн руб. Она похожа на Vesta, но на 300 тыс. руб. дороже. Там, правда, комплектация чуть побогаче — базовая, но в данном сегменте разница в 300 тыс. руб. существенна. Kaiyi — немножко другой автомобиль. Этот сегмент сейчас практически пустой, поэтому, сколько произведут Vesta, столько и продадут».

АвтоВАЗ выпускал модель Lada Vesta c 2015-го. Новую версию этой машины начали производить в феврале прошлого года, но из-за нехватки необходимых комплектующих на рынок тогда вышла лишь ограниченная партия. После перезапуска Vesta может найти своего покупателя, однако к ее новому варианту есть вопросы, говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков:

«Если АвтоВАЗ сумеет удержать цены у дилеров на машины в более привлекательных комплектациях, более мощных, до 1,5 млн руб., спрос на новую Vesta будет значительным.

Ее могут брать физические лица, таксопарки, каршеринговые сервисы и коммерческие организации. Основной сегмент, который формировал примерно треть российского рынка, включал в себя такие популярные модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Эти бренды ушли, и на нем практически ничего не осталось.

Что касается недостатков новой Vesta, самый принципиальный вопрос — отсутствие автоматической коробки передач. Больше половины авто на отечественном рынке были на автомате. За последние 10 лет выросло целое поколение молодых водителей, которые не умеют ездить на механике. Много людей, пересев с ручной коробки на автомат, привыкли и назад переходить не хотят. Поэтому данный сегмент пока отрезан. Двигатель, конечно, слабенький, но надежный и ремонтопригоден. Для обычной езды этого вполне достаточно».

Как уточнили в АвтоВАЗе, после весеннего перезапуска производства концерн успел выпустить 6,5 тыс. новых машин Lada Vesta. Ранее эту модель создавали на заводе в Ижевске, однако сейчас автомобили собирают на предприятии в Тольятти, поскольку там производительность почти вдвое выше, до 60 штук в час.

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Владимир Расулов