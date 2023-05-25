АвтоВАЗ объявил цену на новую Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta, производство которых началось в Тольятти в марте 2023 года, в ближайшее время поступят к дилерам по рекомендованной розничной цене (РРЦ) почти 1,24 млн руб. Речь идет о версии седан в комплектации Comfort.

Модель c 2015 года и до начала кризиса производилась в Ижевске и была единственным выпускаемым там автомобилем. В феврале 2022 года на заводе начали выпуск новой версии Vesta, но из-за приостановки работы поставщиков на рынок вышла лишь ограниченная партия таких машин. При запуске модели АвтоВАЗ уже начал интеграцию с глобальными поставщиками бывшего акционера Renault, поэтому последовавший разрыв цепочек поставок сильно сказался на выпуске модели. Кроме того, собеседники «Ъ» рассказывали, что Vesta, в отличие от более бюджетной Lada Granta, не могла выпускаться без ряда систем, например ABS. Сейчас Vesta производства Тольятти вновь оснащается ABS.

В АвтоВАЗе объясняли, что производительности компании «Лада-Ижевск» — до 32 автомобилей в час (230 тыс. машин в год) — будет недостаточно для удовлетворения спроса, тогда как на линии B0 в Тольятти может выпускаться до 60 машин в час. На линии B0 до весны 2022 года выпускались Lada Xray, Largus, Renault Sandero и Logan.

В прайс-листе Lada на 24 мая доступна информация о предыдущей версии Vesta — рекомендованная розничная цена на нее в версии Comfort с механической коробкой передач (МКПП) составляет 1,18 млн руб. При этом предложения ряда дилеров на оставшиеся в наличии Lada Vesta еще в предыдущем кузове, с которыми ознакомился «Ъ», приближены к новой РРЦ — на уровне почти 1,3 млн руб. Машина оснащалась 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с., тогда как новая версия стартует с двигателя мощностью 90 л. с. (устанавливается на Lada Granta). Однако по сравнению с той версией теперь у Vesta комплектации Comfort с МКПП появились дисковые тормоза задних колес. Позднее компания представит и версию с двигателем 106 л. с.

«С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тыс. автомобилей» Lada Vesta, уточнили в АвтоВАЗе.

Ольга Никитина