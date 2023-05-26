Глава СБУ о подрыве Крымского моста: определенные меры были приняты

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал подрыв Крымского моста в октябре 2022 года словами «определенные меры были приняты». Он отметил, что не будет «разбирать на молекулы» свою позицию по этому вопросу, потому что это даст России возможность «уточнить, задокументировать и так далее» в рамках уголовного дела о теракте.

«В соответствии с нормами нашего и международного законодательства и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический маршрут, который мы обязаны были отрезать врагу, определенные такие меры, соответственно, были приняты. Однако детали в целом не скажу»,— сказал господин Малюк в интервью проекту «Мир наизнанку» телеканала «1+1» (опубликовано на YouTube-канале проекта).

Крымский мост был подорван 8 октября 2022 года. Обрушились два пролета автомобильной части моста, была повреждена железнодорожная часть, несколько человек погибли. Автомобильное движение по мосту было полностью восстановлено в феврале 2023 года, железнодорожное сообщение пока осуществляется по одной ветке. Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.

Леонид Уварчев