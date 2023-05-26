«Москвичу» не хватило заряда спроса

Электрический «Москвич» оказался не востребован — с начала 2023 года производитель не смог продать и 80 электрокаров. Такую цифру привели в пресс-службе столичного автопроизводителя. Хотя до этого «Автостат» изучил данные системы электронных паспортов транспортных средств, из которых следует, что компания реализовала всего 35 электрокаров. При этом версия кроссовера с бензиновым двигателем пользуется большим спросом — в апреле ее продажи выросли до 1 тыс. штук. Собеседники “Ъ FM” считают это закономерностью, по их словам, для своего сегмента электрический «Москвич» оказался слишком дорогим. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Когда из России один за другим стали уходить иностранные автопроизводители, локальные игроки решили замещать их, в том числе и по электромобилям. В Липецкой области организовали сборку сразу трех электрокаров под брендом Evolute, АвтоВАЗ пообещал электрическую версию универсала Largus, «Алмаз-Антей» анонсировал кроссовер «Е-Нева», а в столице на конвейер встал электрический «Москвич».

Причем доступными эти машины можно назвать с большой натяжкой, хотя рынок лишился именно автомобилей бюджетного сегмента. Но вместо них в продажу поступили электроседан Evolute i-Pro за 2,5 млн руб. или «Москвич 3е» за 3,5 млн руб.

А, учитывая еще и укоренившиеся стереотипы об этих авто, неудивительно, что столичный производитель с начала года продал только 80 машин на электротяге, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Это все болезни роста. Марка новая, пока еще совсем не раскрученная. Есть проблемы и с рекламой, потому что больше надо о бренде рассказывать. Электрические машины тоже достаточно малоизвестны, при этом на них назначили достаточно высокую цену. Ожидать, что на такие модели будет бешеный спрос и в первый же день все разберут, было бы нелепо.

3,5 млн руб. за большой кроссовер B-класса с небольшим запасом хода это многовато. Есть более интересные предложения сейчас».

Причем, судя по всему, большая часть электрических «Москвичей» ушла партнерам сервиса «Яндекс.Такси», который заключил контракт с заводом на поставку 2 тыс. электрокаров до конца года. Первые 50 штук они уже должны были получить, а всего к концу года завод планирует произвести 10 тыс. таких машин.

Видимо, главными покупателями в ближайшее время будут исключительно сервисы такси или каршеринга, пояснил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков:

«Многих сейчас испугало то, что в Москве с 2025 года отменяют льготы по транспортному налогу. И, в общем-то, не чувствуется достаточно серьезная поддержка государства. В бюджетном сегменте все решает практика, удобство и, конечно, цена. Поэтому основные продажи таких авто приходятся в основном на корпоративных клиентов».

Зато в более дорогом сегменте электрокаров ситуация иная. Здесь покупатели могут найти эксклюзивные модели, которые активно поставляются из Китая. В «Авилоне», например, представлено 15 разных брендов. Названия многих из них поклонникам электромобилей еще только предстоит выучить. Но, как рассказывал “Ъ FM” директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх, спрос на них растет с каждым месяцем:

«У них сегодня огромный потенциал для развития. Можно сказать, что это новый тренд рынка. Сегодня электромобили приобретают в семью уже как вторую машину.

Благодаря параллельному импорту, среди электромобилей сейчас доступны такие абсолютно новые модели, как Nissan Ariya, Polestar 2, Zeekr 001.

В частности, HiPhi X очень ожидаем нашими клиентами, которые раньше приобретали спортивные автомобили западных брендов».

При этом все собеседники “Ъ FM” уверены, что потенциал роста у рынка электромобилей в России есть даже в массовом сегменте, но для этого цены должны стать более гибкими. А пока электрокары по-прежнему будут оставаться нишевым продуктом для любителей поэкспериментировать.

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