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Коммерсантъ FM
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Michelin продал российский бизнес

Французский производитель шин Michelin сообщил, что его российский бизнес выкупил местный дистрибутор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Расходы компании от ухода из России составят несколько десятков млн евро с поправкой на курсы валюты. Об этом сообщила пресс-служба Michelin.

Сумма сделки не раскрывается. Michelin отразит свои расходы из-за ухода из России в отчетности в мае 2023 года. Сумма будет отражена в операционной прибыли. По ожиданиям компании, она не окажет влияния на прогноз на 2023 год.

В компании добавили, что соглашение одобрило правительство России. В пресс-службе добавили, что сделка позволит сохранить 250 рабочих мест, большая часть из них находится на заводе компании в Давыдково.

Michelin остановил производство в России в апреле 2022 года из-за ввода российских войск на Украину и последовавших за ним санкций. В апреле 2023-го компания сообщила, что остановка российских заводов привела к сокращению объема производств шин на 25% в первом квартале года. В марте 2023-го «Ъ» писал, что Michelin собирается продать российские активы «Пауэр Интернэшнл-шины».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Michelin оставит шины дилеру».

Олеся Павленко

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