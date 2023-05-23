Dongfeng представил седан Shine Max для России

Компания Dongfeng представила новую модель для российского рынка — седан Shine Max, который появится в продаже в 2023 году.

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Новинка представляет собой перелицованный Aeolus Yixuan Max, дебютировавший в Китае в 2021 году. В России седан будет доступен со 190-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Оснащение Shine Max включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с 10,2-дюймовым экраном, водительское сиденье с вентиляцией и массажем, аудиосистему Jamo с девятью динамиками, комплекс систем активной и пассивной безопасности, а также набор электронных ассистентов водителя.

На российском рынке Dongfeng Shine Max будет доступен в единственной комплектации стоимостью 2,9 млн руб. Новинка дополнит уже представленные в России кроссовер DFM 580, пикап DF6 и легкий коммерческий грузовик Captain-T.

Максим Вершинин

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