Аксенов: Крымский мост закрыт из-за учений

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе учений. Ранее очевидцы публиковали видео, на котором возле моста заметен густой белый дым.

«Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации»,— написал глава региона в Telegram-канале. В 11:09 движение по Крымскому мосту возобновили.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на Крымском мосту установили не менее 40 дополнительных пунктов досмотра, чтобы сократить время его прохождения для автомобилистов до часа.

Александр Дремлюгин, Симферополь