ФАС поддержит ограничение экспорта бензина

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что готов поддержать ограничение экспорта бензина, если такой механизм будет предложен. При этом он отметил, что пока цены в рознице стабильны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы поддержим этот механизм, если он будет предложен. Такая мера может защитить топливный рынок. Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим»,— сказал господин Шаскольский «Интерфаксу».

При этом он подчеркнул, что пока в рознице цены на бензин стабильны. «На бирже был рост. И мы уже предлагали увеличить биржевые продажи бензина до 15%»,— сказал он.

Вчера Reuters со ссылкой на источники на промышленном рынке и в правительстве писал, что российские власти рассматривают введение запрета на экспорт бензина. Как отмечало агентство, это нужно чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и сдержать рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в два раза за период с июля 2023 года по июль 2024 года. Из-за этого цены на бензин достигали максимума с начала военного конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «У бензина позеленели котировки».