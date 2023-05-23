Следствие пересело на японские автомобили

В Приморье суд продлил срок ареста бизнесмена Виктора Малашенко, которого правоохранители считают фактическим владельцем находкинских компаний «Токио-Трейд», «Саппоро-Транзит», «Океан корпорация техники» и других. Он является основным обвиняемым в объединяющем около 300 уголовных дел масштабном расследовании махинаций при поставках автомобилей из Японии. По версии следствия, предприниматель получал от граждан деньги под поставки машин, а затем присваивал их. Господину Малашенко вменяются полтора десятка эпизодов на общую сумму примерно 16 млн руб. Его защита настаивает на том, что действия, которые посчитали мошенничеством, относятся исключительно к гражданско-правовой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», масштабное расследование махинаций с поставками автомобилей из Японии УМВД по Приморскому краю начало практически два года назад. За это время по отдельным фактам было возбуждено около 300 уголовных дел, которые затем следствие объединило в одно производство.

Поначалу расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако накануне продления сроков следствия в нем появился первый обвиняемый — известный в регионе бизнесмен 34-летний Виктор Малашенко из Находки, которого правоохранители считают фактическим владельцем компаний, занимающихся импортом японских легковых и грузовых малотоннажных автомобилей, ООО «Токио Трейд», ООО «Саппоро-Транзит», ООО «Океан корпорация техники» и других. Предпринимателю было предъявлено обвинение, в офисах компаний и по месту его жительства были проведены обыски.

Затем следствие обратилось в суд с ходатайством об его заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом, посчитав доводы следствия неубедительными. Впрочем, через некоторое время следствие вновь потребовало ареста обвиняемого, мотивировав это тем, что он нарушил наложенные на него запреты. Это ходатайство суд удовлетворил, а затем несколько раз продлил срок действия новой меры пресечения.

По версии следствия, господин Малашенко действовал следующим образом: сначала размещал объявления о поставке японских автомобилей по ценам существенно ниже рыночных. Затем с желающими приобрести иномарки заключались договоры, которые предусматривали предоплату и невозврат денег в случае отказа от поставленного автомобиля.

В договорах, как считает следствие, указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а полученные от граждан деньги обвиняемый в большинстве случаев присваивал, либо поставленные автомобили не соответствовали указанным в договорах критериям.

Господину Малашенко инкриминируется 15 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму порядка 16 млн руб.

Защита настаивает на незаконности уголовного преследования Виктора Малашенко, указывая, что он, занимаясь поставками машин из Японии, не руководил деятельностью компаний, которые упоминаются в уголовном деле. Более того, уверены адвокаты, все претензии в его адрес относятся к сфере гражданско-правовых отношений. «Нужно понимать специфику поставок автомобилей из Японии,— пояснил представитель бизнесмена.— Они приобретаются не на деньги граждан, а на средства компаний, имеющиеся в японских банках, причем они отправляются несколькими траншами для снижения банковских комиссий. Поэтому, когда кого-то из покупателей почему-то не устраивает привезенная машина, ее сначала нужно реализовать, а затем из полученных денег вернуть те, что заплатил клиент. Конфликты тут могут иметь место, но они должны решаться в гражданском суде, что, кстати, не раз уже и происходило. Никакого состава преступления в действиях кого-либо тут нет. А уж тем более в действиях человека, не имеющего фактического отношения к деятельности вышеперечисленных юридических лиц. Вмешательство силовых структур в эту ситуацию явно незаконно».

По словам собеседника «Ъ», во время обысков были изъяты компьютеры, которые использовались для связи с японскими партнерами, телефоны, по которым общались с клиентами, а также порядка 20 млн руб., которые были получены от клиентов должны были быть направлены на покупку иномарок.

«В итоге покупатели, не зная ситуации, думают, что их обманули, и пишут новые заявления. А японские партнеры не отправляют машины из-за неполучения денег, изъятых полицейскими, бизнес практически парализован»,— сказал представитель бизнесмена.

Защита господина Малашенко также заявляет, что следствие явно передергивает факты, пытаясь обосновать уголовное преследование предпринимателя. «В частности,— указал адвокат Дмитрий Панфилов,— в фабуле обвинения, предъявленного предпринимателю, названы три потерпевших, которым якобы не поставили автомобили, получив с них деньги. Однако Малашенко договоры с ними не заключал, он даже не знаком с ними, а сами иномарки в настоящее время находятся в порту города Находки, в чем следователь может лично убедиться. А покупатели их не забирают потому, что у них имеются те или иные претензии к автомобилям. Но эту ситуацию никак нельзя назвать хищением денег у потерпевших, а следствие именно так ее квалифицирует. При этом оно даже не думает назначить комплексные автотехнические товароведческие экспертизы, а только основываясь на их заключениях можно говорить о том, соответствуют ли машины условиям, указанным в договорах. Обо всем этом я написал в жалобе в следственный департамент МВД России, попросив провести соответствующую проверку действий следствия».

Незаконным считает защита и помещение Виктора Малашенко в СИЗО, также указывая на сомнительность сведений, представленных суду следствием, на основании которых мера пресечения предпринимателю была изменена с домашнего ареста на содержание под стражей. В частности, указывают адвокаты, поводом для судебного решения стал рапорт оперативника, который указал, что предприниматель нарушил условия домашнего ареста, побывав во Владивостоке и пообщавшись там с некоей женщиной в своем автомобиле возле кафе.

«Во Владивосток Виктор Малашенко регулярно с разрешения следствия выезжал на лечебные процедуры, поскольку ему требовалось завершить начатое еще до ареста лечение, и ни с кем на общался, а значит, ограничений домашнего ареста не нарушал,— рассказал “Ъ” адвокат Панфилов.— В рамках нашего заявления о фальсификации рапорта оперативника позже сотрудники СКР провели опрос указанной женщины. И она показала, что возле кафе действительно находилась, но в собственной машине, ни к кому в автомобиль не садилась, а с Виктором Малашенко и вовсе не знакома. И несмотря на это, суд апелляционной инстанции также посчитал, что рапорта оперативника вполне достаточно для того, чтобы поместить нашего подзащитного в СИЗО».

Представители защиты бизнесмена добавили, что в связи с допускаемыми, по мнению адвокатов, следствием нарушениями ими направлены жалобы в Генпрокуратуру РФ, следственный департамент МВД России, приморские региональные прокуратуру и УМВД. В них содержится просьба провести проверку хода и качества расследования дела Виктора Малашенко и принять необходимые меры.

Александр Александров