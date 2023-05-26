МВД Польши предложило закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии

МВД Польши внесло в правительство проект постановления, согласно которому для зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков будет введен временный запрет на въезд в страну. Такая мера, как сообщает издание Wprost Biznes, может быть ответом на предложение депутатов Госдумы заблокировать движение польских грузовиков в РФ.

«Учитывая необходимость обеспечения общественной безопасности… необходимо в кратчайшие сроки приостановить грузовое пограничное движение в пунктах пересечения границы с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, дорожных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь и РФ»,— говорится в пояснительной записке.

Российские депутаты предлагают ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов, в ответ на антироссийскую политику Польши. Помимо этого парламентарии предлагают запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей автомобилей с польскими номерами. По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, в результате принятия решения Польша потеряет €8,5 млрд доходов.

Российско-польские отношения обострились после того, как 29 апреля власти Польши изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ. СМИ также сообщали, что польская прокуратура изъяла почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России.

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Мария Федотова