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Коммерсантъ FM
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Международный сервис такси «Яндекса» запущен в Пакистане

Сервис заказа такси Yango (бренд «Яндекс.Такси») стал доступен в Пакистане. Пока анонсирован запуск только в одном из крупнейших городов страны Лахоре.

О запуске сервиса Yango сообщил на своей пакистанской странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Корреспонденту ТАСС не удалось вызвать автомобиль в Лахоре, но время от времени на карте отображаются подключенные к сервису автомобили. В пресс-службе компании отказались от комментариев.

На сайте Yango говорится, что сервис работает в Финляндии, Израиле, Норвегии, странах Африки и других государствах. «Яндекс» тестировал работу в Гватемале, Перу, Мозамбике, Намибии, Алжире и Дубае (ОАЭ). В начале мая совет по инвестициям и торговле пакистанской провинции Пенджаб сообщал, что делегация Yango нанесла визит для изучения потенциальных деловых и инвестиционных возможностей в сфере транспорта.

О росте выручки «Яндекса» на 54% в первом квартале 2023 года — в материале «Ъ» «"Яндекс" выехал на инвентаре».

Леонид Уварчев

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