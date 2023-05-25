«Ведомости» узнали об уходе из Минпромторга куратора автопрома спустя три месяца после назначения

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покинет пост к концу мая, сообщили источники «Ведомостей». Он был назначен на пост три месяца назад, в феврале 2023 года. О причинах увольнения неизвестно. На сайте ведомства он до сих пор значится руководителем департамента. Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что господин Бойцов оказался «не на своем месте».
Игорь Бойцов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Должность была вакантна с сентября 2022 года, когда ее покинул Денис Пак, возглавлявший департамент в течение пяти лет. С 2023 года он работает президентом калининградского «Автотора». Ожидалось, что его место займет Максим Горин, который ранее занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы, однако, по информации «Ведомостей», его кандидатуру не согласовали силовики. Сейчас он работает советником гендиректора «Автодома».
Игорь Бойцов начал карьеру в 2000 году на производственной площадке Ford во Всеволожске. Руководил запуском производства Ford Focus второго поколения в РФ. В разные годы занимал руководящие должности на заводах Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге, а также Renault в Москве.
Рынок российского автопрома значительно изменился с начала военной операции РФ на Украине. Многие западные автомобильные бренды отказались от производства и продаж в России. В апреле 2023 года продажи выросли сразу на 70,6%, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), но рост обусловлен динамикой продаж отечественных марок и брендов из Китая.
Подробнее о ситуации в автопроме — в материале «Ъ» «Авторынок вырос в апреле».