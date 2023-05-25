«Ведомости» узнали об уходе из Минпромторга куратора автопрома спустя три месяца после назначения

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покинет пост к концу мая, сообщили источники «Ведомостей». Он был назначен на пост три месяца назад, в феврале 2023 года. О причинах увольнения неизвестно. На сайте ведомства он до сих пор значится руководителем департамента. Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что господин Бойцов оказался «не на своем месте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бойцов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Игорь Бойцов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Должность была вакантна с сентября 2022 года, когда ее покинул Денис Пак, возглавлявший департамент в течение пяти лет. С 2023 года он работает президентом калининградского «Автотора». Ожидалось, что его место займет Максим Горин, который ранее занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы, однако, по информации «Ведомостей», его кандидатуру не согласовали силовики. Сейчас он работает советником гендиректора «Автодома».

Игорь Бойцов начал карьеру в 2000 году на производственной площадке Ford во Всеволожске. Руководил запуском производства Ford Focus второго поколения в РФ. В разные годы занимал руководящие должности на заводах Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге, а также Renault в Москве.

Рынок российского автопрома значительно изменился с начала военной операции РФ на Украине. Многие западные автомобильные бренды отказались от производства и продаж в России. В апреле 2023 года продажи выросли сразу на 70,6%, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), но рост обусловлен динамикой продаж отечественных марок и брендов из Китая.

Подробнее о ситуации в автопроме — в материале «Ъ» «Авторынок вырос в апреле».

Леонид Уварчев