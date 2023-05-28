В Свердловской области накажут организаторов автопробега в честь ЧВК «Вагнер»

Власти Свердловской области обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге.

«Проведение акции без согласования является нарушением действующего законодательства, о чем министерство общественной безопасности уведомляло заявителя»,— сообщили «Ъ» в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Автопробег прошел утром в воскресенье 28 мая от городского ТРЦ «Карнавал» до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"» в Березовском. Местные СМИ сообщали, что в заезде участвуют около 100 автомобилей из-за разных регионов.

За несколько дней до мероприятия свердловские власти сообщили об отказе согласовывать проведение автопробега. В МОБ отказ объяснили тем, что уведомление о проведении автопробега от организаторов должно было быть получено ведомством не менее чем за 11 дней до проведения мероприятия. Однако запрос в министерство поступил лишь 25 мая. Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать режим базовой готовности, введенный президентом Владимиром Путины в октябре прошлого года, который накладывает ограничения на проведение публичных мероприятий.

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Илья Смирнов, Екатеринбург