АвтоВАЗ назвал стоимость Lada Vesta NG, которая выйдет на рынок в 2023 году и будет доступна в кузовах седан, универсал SW, а также их «внедорожных» версиях Cross и SW Cross соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Vesta NG

Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta NG

Фото: АвтоВАЗ

Модель будет доступна с двумя бензиновыми 1,6-литровыми двигателями — 90-сильным 8-клапанным и 106-сильным 16-клапанным — в сочетании с с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

В базовое оснащение Vesta NG войдут полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.

Для топовых вариантов модели заявлены цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекс». Детальная информация о комплектациях, их составе и стоимости будет объявлена ближе к старту продаж, но известно, что базовая Lada Vesta NG будет стоить 1,2 млн руб.

Напомним, премьера новой Lada Vesta состоялась в феврале 2022 года, а серийный выпуск модели начался в марте 2023 года на заводе в Тольятти, куда сборку модели перенесли с завода в Ижевске.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK