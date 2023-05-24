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Коммерсантъ FM
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Минэнерго обсуждает ограничение экспорта бензина, но не полный запрет

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что его ведомство дает рекомендации по наращиванию предложения и снижения экспорта бензина. Запрет на вывоз топлива, по его словам, не рассматривается, однако речь может идти об его ограничении.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Слово запрет мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет»,— сказал господин Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что власти России могут ввести запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен. По данным агентства, такие меры рассматриваются в связи с сокращением Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

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