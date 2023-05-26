Япония расширила санкции против России

Япония включила в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России, говорится на сайте японского правительства. В частности, экспортные ограничения коснулись «МегаФона», «Камаза», фонда «Сколково». Также Япония вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ и предоставление строительных и инженерных услуг для РФ со 2 июня.

Под санкции подпали, в частности, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Фонд перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, «Сколтех», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Эникс», ЦНИИ «Буревестник», Рязанский завод металлокерамических приборов, Центральный научно-исследовательский институт «Циклон», НПП «Электронстандарт», Уральский завод гражданской авиации. Также Япония введет запрет на экспорт ряда товаров, «способствующих укреплению промышленной базы» России, но их список определят позднее.

Из физлиц новые санкции затронули командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, журналистку Ольгу Скабееву, командира батальона «Спарта» Артема Жогу, а также чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Санкции ввели после прошедшего в Хиросиме с 19 по 21 мая саммита стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада). В мероприятии лично принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи лидеры стран Запада подтвердили решимость добиваться поражения Москвы, а не содействовать ее мирным переговорам с Киевом. На этом фоне санкции против РФ расширили США и Великобритания.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Лаура Кеффер