ЛДПР предложила выдавать сертификат на 1 млн рублей на покупку российских машин

ЛДПР подготовила законопроект о семейном сертификате на покупку машины. Воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 млн руб., купить можно будет машину из линейки российского автопрома, сообщили «Известиям» авторы инициативы.

Проект закона предполагает, что продать купленный автомобиль можно будет только по истечении пяти лет. Это правило решили ввести, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, уточнили в партии. «Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме»,— убежден зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Внести законопроект в Госдуму планируется в ближайшее время, точные сроки не приводятся. В Минфине сказали «Известиям», что пока не получали документ на рассмотрение.