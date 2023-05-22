В Госдуме предложили запретить польским грузовикам въезд в Россию

В Госдуму внесли проект обращения к правительству о запрете на въезд в Россию польским грузовикам в связи с антироссийской политикой властей Польши. Документ размещен в электронной базе Госдумы, его внес Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее эти меры анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из обращения следует, что депутаты предлагают допустить перемещение польских грузовиков «в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков».

В обращении в качестве примера антироссийской политики Польши упоминается «захват здания школы при посольстве РФ в Варшаве» 29 апреля. Официально польские власти объясняли блокировку здания тем, что некоторые объекты недвижимости в Польше Россия занимает незаконно.

Вячеслав Володин вчера, 21 мая, сообщил, что в случае принятия запрета Польша может потерять до €8,5 млрд. Господин Володин считает, что могут обанкротиться 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых трудоустроены больше 20 тыс. водителей.

Лусине Баласян