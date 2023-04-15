Цифровизация повесток, новые санкции и утечка документов Пентагона

Цитаты недели

«Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно, что ли?» (депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в РФ военный налог).

«Украина — это неотъемлемая часть русского мира» (советник президента России Владимир Мединский заявил, что у РФ нет конфликта с Украиной).

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море. Море НАТО» (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции по безопасности).

«Позволять нашей прессе быть свободной, когда их несвободна,— демонстрирует силу» (владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева).

«Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите… Здесь тоже оказались первыми!» (президент РФ Владимир Путин на презентации фильма «Вызов»).

По букве закона

Госдума РФ приняла поправки к законопроекту о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда для получателей повесток, их также одобрил Совет федерации.

США расширили антироссийские санкции. Крупнейшими компаниями, попавшими них, стали «МегаФон» и «Металлоинвест».

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста c 62 до 64 лет.

ФБР арестовало подозреваемого в причастности к утечке документов Пентагона. Ему предъявлено обвинение.

Суд в Гааге потребовал от РФ выплатить компании «Нафтогаз» компенсацию в размере $5 млрд из-за утраты активов в Крыму.

Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать Софью Сапегу России.

Совфед РФ утвердил итоговый доклад по биолабораториям США на Украине.

Ильназ Галявиев признан виновным в массовом убийстве в казанской гимназии №175 и получил пожизненный срок.

Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте активов Volkswagen на 28,4 млрд руб.

Инициативы недели

Госдума РФ рассмотрит поправки к закону о защите россиян от решений международных структур.

Президент России Владимир Путин поручил направить средства от продажи иностранцами активов на развитие туризма.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию.

«Единая Россия» готовит законопроект по регулированию искусственного интеллекта.

КХЛ хочет регулировать отъезд российских хоккеистов в Америку и их службу в армии.

В Госдуме РФ создали группу по ограничению доходов деятелей культуры с «антироссийской позицией».

Служба по защите прав потребителей ЦБ рекомендовала перевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие на страхование при покупке билетов.

Экспертный совет при ФАС проверит практики Wildberries, Avito, ЦИАНа, «Яндекс.Такси» на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

Президент Молдавии Майя Санду призвала всю страну выйти на улицы за евроинтеграцию.

Цифры недели

На Камчатке прошел сильнейший за 60 лет пеплопад из-за извержения вулкана.

Сбой в IT-системах ФТС, вызванный, по данным службы, кибератакой, на два дня остановил процедуры таможенного оформления в России.

Экспорт нефти из РФ в марте вырос до самого высокого уровня за три года.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году на 0,7%.

Средняя зарплата в РФ по итогам первого квартала 2023 года составила 53 тыс. руб.

Сбербанк заработал 350,2 млрд руб. прибыли за первый квартал 2023 года.

Доля топ-10 по активам банков за кризисный 2022 год снизилась на 1 процентный пункт — до 77,3%.

Каждый пятый россиянин считает Россию ведущей космической державой.

Роспотребнадзор отправил студентов РГУ нефти и газа на удаленку из-за кори на 21 день.

Массовые забастовки и беспорядки с 2015 года принесли мировой страховой индустрии убытки в $10 млрд, тогда как теракты, происшедшие с того же года,— менее $1 млрд.

Отставки и назначения

Бывший гендиректор USM Иван Стрешинский покинул совет директоров холдинга.

После поражения в 22-м туре чемпионата ФК «Сочи» объявил об отставке главного тренера Курбана Бердыева.

Сделки недели

Венгрия продлила соглашение с «Газпромом» о дополнительных поставках газа.

«Ренова» продала крупнейшего производителя паровых агрегатов малоизвестной компании «Мосэлектрощит».

Компании Twitter Inc. больше не существует — ее поглотила X Corp.