Путин поручил направить средства от продажи иностранцами активов на развитие туризма

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить направления средств на развитие туристической инфраструктуры от добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля. Ответственным за него назначен премьер России Михаил Мишустин. Средства будут рассчитаны от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономики.

Владимир Путин также поручил правительству России и госорганам Крыма и Севастополя принять меры для поэтапного сокращения отклонения доходов населения полуострова от средних по России, а также Краснодарского края и Ростовской области. Первый доклад по работе над поручением должны подготовить к 1 сентября.

Все поручения даны по итогам заседания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Совещание прошло 17 марта.

Компании из недружественных стран должны заплатить добровольный взнос в 5% от рыночной стоимости при продаже российских активов с дисконтом ниже 90%. В случае превышения дисконта 90% взнос должен составить не менее 10%. Об этом сказано в выписке протокола заседания подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта, опубликованном на сайте Минфина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Невозвратный билет на Запад без багажа».

Олеся Павленко