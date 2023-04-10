Маск отказался удалять твит Медведева

Владелец Twitter Илон Маск отреагировал на обсуждение в соцсети доступности публикации зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Предприниматель отметил, что люди должны сами принимать решения на этот счет и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters

Господин Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который поинтересовался, не попадает ли твит господина Медведева под санкции. «Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно»,— написал владелец соцсети. Бизнесмен также добавил: «Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг». Президент РФ Владимир Путин ранее не делал таких публичных заявлений.

Илон Маск также отметил, что Twitter не будет «продвигать и ограничивать» российские правительственные аккаунты. Однако он пообещал «быстро пресекать попытки обмана системы». «Заниматься цензурой только потому, что так поступают другие,— это слабый ход. Позволять нашей прессе быть свободной, когда их (пресса.— "Ъ") несвободна,— демонстрирует силу»,— объяснил он свою позицию.

Весной 2022 года Twitter перестал предлагать пользователям посты и аккаунты, аффилированные с властями государств, которые, по мнению соцсети, ограничивают доступ к открытому интернету. В первую очередь это касалось российского правительства. Илон Маск после покупки соцсети в октябре 2022 года смягчил правила модерации контента.

Леонид Уварчев