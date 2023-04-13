Этот МУС для меня вне закона

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций внесла в четверг поправки к закону «О безопасности», наделяющие президента полномочиями по защите граждан от решений иностранных или международных структур. Также парламентарии подготовили поправки к Уголовному кодексу (УК) об ответственности за содействие исполнению таких решений. Эксперт считает новую инициативу «естественной реакцией» на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой объясняет, что теперь любые контакты с этой структурой будут рассматриваться Россией как преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки (есть в распоряжении “Ъ”) в целях ускорения их принятия вносятся в два правительственных законопроекта, уже одобренных Думой в первом чтении. Один из них — изменения в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» — прошел первое чтение 4 апреля. Второй проект, уточняющий ответственность за террористический акт и диверсию, был одобрен в декабре 2022 года, а ко второму чтению депутаты внесли в него поправки, ужесточающие наказание за терроризм, диверсии и государственную измену. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его во втором чтении 13 апреля, но накануне Совет палаты решил не ставить документ в думскую повестку четверга в связи с появлением новой инициативы.

Поправки к закону «О безопасности» наделяют президента полномочиями по защите граждан РФ в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.

Вторым проектом в УК вводится новая статья 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов». Согласно этой норме, помощь таким организациям в исполнении их решений об уголовном преследовании российских должностных лиц, военных или добровольцев, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ», будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, депутаты хотят резко ужесточить наказание по весьма редкой статье 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой): такие преступления предлагается карать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (сейчас — от 2 до 6 лет), а также приравнять к самому нападению даже «угрозу его совершения». То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360), будет наказываться тюремным сроком от 12 до 20 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МУС, подчеркивала, что, «согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом», а «у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен».

Напомним, с предложением разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС в России, Вячеслав Володин выступил после того, как этот суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Господин Володин также напомнил, что в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру суда, участником которого США не являются, в том числе МУС.

В свою очередь, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел подобную реакцию парламентариев на решения МУС «излишней». «МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней»,— пояснил сенатор ТАСС.

Завкафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ Леонид Головко считает инициативу законодателей «вполне естественной реакцией прежде всего на одиозное решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента». «Оно было абсолютно необъяснимо и даже где-то диковато, потому что Россия не является участником МУС. Смысл теперь в том, что любые контакты с этим судом кого бы то ни было рассматриваются на территории России как уголовное преступление. Любой, кто дает консультации МУС и просто отвечает на его запросы, уже совершает с точки зрения России уголовное преступление»,— разъясняет господин Головко.

Ксения Веретенникова