Облачно, возможны осадки в виде пепла

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, в результате произошел крупнейший за последние 60 лет выброс пепла. Им накрыло три близлежащих поселка, которые испытывают сейчас проблемы с питьевой водой. Вулканологи не исключают, что протянувшийся почти на 500 км пепловый шлейф может к ночи достичь Петропавловска-Камчатского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Извержение вулкана Шивелуч стало причиной сильнейшего за 60 лет выпадения пепла на Камчатке

Фото: ИВиС ДВО РАН Извержение вулкана Шивелуч стало причиной сильнейшего за 60 лет выпадения пепла на Камчатке

Фото: ИВиС ДВО РАН

Мощное извержение самого северного действующего вулкана Камчатки — Шивелуча произошло в ночь на 11 апреля. Видеонаблюдение за вулканом было затруднено из-за непогоды, но ученые уверены, что пепловый столб мог подняться на 15–20 км над уровнем моря.

Около 6:00 утра (21:00 понедельника по Москве) в поселке Ключи в 47 км от вулкана Шивелуч начался сильнейший пеплопад, который продолжался более четырех часов.

За это время толщина слоя бурого пепла в Ключах превысила 8,5 см, а в окрестностях вулкана — 11 см. По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, такого мощного пеплопада в этом районе не было последние 60 лет. Пеплом также засыпало поселки Козыревск и Майское Усть-Камчатского района, выпал он и в ряде поселков соседних Быстринского и Мильковского районов.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Диаметр основания — более 50 км, высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 тыс. м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60–70 тыс. лет. Одним из сильнейших извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 км, а потоки грязи и обломков породы прошли путь в 20 км. В 2004-2005 годах в результате извержения высота вулкана уменьшилась на 115 м.

Людям рекомендовали не покидать дома, в школах отменили уроки. Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана на несколько часов приостановили проезд по автодороге Мильково–Ключи–Усть-Камчатск. Пирокластические потоки с Шивелуча остановились всего в нескольких сотнях метров от единственной дороги, связывающей район с остальной территорией полуострова. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада на несколько часов пропало энергоснабжение. Возникли проблемы с питьевой водой — по сообщениям жителей, из кранов течет жижа с пеплом.

Днем власти обеспечили подвоз воды населению из ближайшей воинской части; районная администрация заявила о закупке пяти тонн бутилированной воды. В среду специалисты Роспотребнадзора должны провести исследование водопроводной воды на пригодность. Пока местным жителям рекомендуют защищать органы дыхания при помощи влажных медицинских масок.

Вулканический пепел — это частицы магматического материала сложного химического состава диаметром до 2 мм. При попадании в организм пепел может вызывать тяжелые отравления и аллергические реакции. Крупные частицы способны вывести из строя механизмы воздушной и наземной техники. Вулкану во вторник присвоен наивысший, красный, код авиационной опасности. Все местные рейсы, маршруты которых пролегают в данном районе, во вторник были отменены.

Вечером во вторник (по местному времени) районная комиссия по ЧС приняла решение отменить занятия в школах с 12 по 14 апреля. Далее, с понедельника до 21 апреля, уроки в пострадавших поселках будут проводиться дистанционно.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил, что засыпанные пеплом села отмоют при помощи пожарных машин. «Уже с завтрашнего дня начнется обработка, очистка подъездных путей, самих подъездов, социальных учреждений при помощи пожарной техники»,— отметил он .

Глава края дал поручение минздраву организовать углубленную диспансеризацию населения пострадавших поселков.

«Поручил провести обход по домам всех без исключения жителей с целью выяснения групп риска и уточнения необходимости оказания медицинской помощи на месте или с выездом в город»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Перед работающей сейчас в Усть-Камчатском районе группой ученых поставлена задача уточнить параметры извержения для обеспечения безопасности населения. На прошлой неделе ученые попали под сильный пеплопад и камнепад, когда обследовали вулкан Безымянный. При этом сильное извержение Шивелуча было предсказано учеными Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН еще несколько месяцев назад. Они считают, что триггером для пароксизмальных извержений Шивелуча и вулкана Безымянного могло стать сильное землетрясение магнитудой 6,9 на юге Камчатки 3 апреля. Эксперты не исключают дальнейшего усиления активности вулкана. Более того, специалисты Института вулканологии и сейсмологии рассказали «Ъ», что шлейф может к ночи достигнуть Петропавловска-Камчатского.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский