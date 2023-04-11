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Облачно, возможны осадки в виде пепла

Последствия извержения вулкана может затронуть Петропавловск-Камчатский

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, в результате произошел крупнейший за последние 60 лет выброс пепла. Им накрыло три близлежащих поселка, которые испытывают сейчас проблемы с питьевой водой. Вулканологи не исключают, что протянувшийся почти на 500 км пепловый шлейф может к ночи достичь Петропавловска-Камчатского.

Извержение вулкана Шивелуч стало причиной сильнейшего за 60 лет выпадения пепла на Камчатке

Извержение вулкана Шивелуч стало причиной сильнейшего за 60 лет выпадения пепла на Камчатке

Фото: ИВиС ДВО РАН

Извержение вулкана Шивелуч стало причиной сильнейшего за 60 лет выпадения пепла на Камчатке

Фото: ИВиС ДВО РАН

Мощное извержение самого северного действующего вулкана Камчатки — Шивелуча произошло в ночь на 11 апреля. Видеонаблюдение за вулканом было затруднено из-за непогоды, но ученые уверены, что пепловый столб мог подняться на 15–20 км над уровнем моря.

Около 6:00 утра (21:00 понедельника по Москве) в поселке Ключи в 47 км от вулкана Шивелуч начался сильнейший пеплопад, который продолжался более четырех часов.

За это время толщина слоя бурого пепла в Ключах превысила 8,5 см, а в окрестностях вулкана — 11 см. По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, такого мощного пеплопада в этом районе не было последние 60 лет. Пеплом также засыпало поселки Козыревск и Майское Усть-Камчатского района, выпал он и в ряде поселков соседних Быстринского и Мильковского районов.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Диаметр основания — более 50 км, высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 тыс. м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60–70 тыс. лет. Одним из сильнейших извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 км, а потоки грязи и обломков породы прошли путь в 20 км. В 2004-2005 годах в результате извержения высота вулкана уменьшилась на 115 м.

Людям рекомендовали не покидать дома, в школах отменили уроки. Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана на несколько часов приостановили проезд по автодороге Мильково–Ключи–Усть-Камчатск. Пирокластические потоки с Шивелуча остановились всего в нескольких сотнях метров от единственной дороги, связывающей район с остальной территорией полуострова. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада на несколько часов пропало энергоснабжение. Возникли проблемы с питьевой водой — по сообщениям жителей, из кранов течет жижа с пеплом.

Днем власти обеспечили подвоз воды населению из ближайшей воинской части; районная администрация заявила о закупке пяти тонн бутилированной воды. В среду специалисты Роспотребнадзора должны провести исследование водопроводной воды на пригодность. Пока местным жителям рекомендуют защищать органы дыхания при помощи влажных медицинских масок.

Вулканический пепел — это частицы магматического материала сложного химического состава диаметром до 2 мм. При попадании в организм пепел может вызывать тяжелые отравления и аллергические реакции. Крупные частицы способны вывести из строя механизмы воздушной и наземной техники. Вулкану во вторник присвоен наивысший, красный, код авиационной опасности. Все местные рейсы, маршруты которых пролегают в данном районе, во вторник были отменены.

Вечером во вторник (по местному времени) районная комиссия по ЧС приняла решение отменить занятия в школах с 12 по 14 апреля. Далее, с понедельника до 21 апреля, уроки в пострадавших поселках будут проводиться дистанционно.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил, что засыпанные пеплом села отмоют при помощи пожарных машин. «Уже с завтрашнего дня начнется обработка, очистка подъездных путей, самих подъездов, социальных учреждений при помощи пожарной техники»,— отметил он .

Глава края дал поручение минздраву организовать углубленную диспансеризацию населения пострадавших поселков.

«Поручил провести обход по домам всех без исключения жителей с целью выяснения групп риска и уточнения необходимости оказания медицинской помощи на месте или с выездом в город»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Геофизик Алексей Собисевич о вулканах и супервулканах

Геофизик Алексей Собисевич о вулканах и супервулканах

Перед работающей сейчас в Усть-Камчатском районе группой ученых поставлена задача уточнить параметры извержения для обеспечения безопасности населения. На прошлой неделе ученые попали под сильный пеплопад и камнепад, когда обследовали вулкан Безымянный. При этом сильное извержение Шивелуча было предсказано учеными Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН еще несколько месяцев назад. Они считают, что триггером для пароксизмальных извержений Шивелуча и вулкана Безымянного могло стать сильное землетрясение магнитудой 6,9 на юге Камчатки 3 апреля. Эксперты не исключают дальнейшего усиления активности вулкана. Более того, специалисты Института вулканологии и сейсмологии рассказали «Ъ», что шлейф может к ночи достигнуть Петропавловска-Камчатского.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

Фотогалерея

Пеплопад на Камчатке

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, Алексей Озеров сообщил, что высота пеплового облака составила 15–20 км

Фото: Дмитрий Левин / ТАСС

Выпадение пепла длилось около четырех часов

Фото: @bondarenko_ukmr

Пеплопад прошел в трех поселках Усть-Камчатского и ряде населенных пунктов Мильковского района Камчатского края

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Толщина слоя вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч за четыре часа достигла 8,5 см

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Из-за сильного пеплопада и опасности схода грязевых потоков с вулкана утром 11 апреля был временно приостановлен проезд по автодороге Мильково—Ключи—Усть-Камчатск

Фото: Правительство Камчатского края

В Козыревске и Майском из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение. Кроме того, в этих населенных пунктах и поселке Ключи с утра из кранов течет вода с пеплом

Фото: Правительство Камчатского края

Вулканологи предупредили, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский, находящийся в 450 км от вулкана

Фото: Правительство Камчатского края

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондарев предложил перевести школьников в поселках Ключи и Козыревск на дистанционное обучение на 10 дней

Фото: @bondarenko_ukmr

Последний раз выпадение подобного количество пепла в Ключах происходило в 1964 году

Фото: @bondarenko_ukmr

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота его лавового купола — 2500 м над уровнем моря

Фото: @bondarenko_ukmr

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