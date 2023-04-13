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Коммерсантъ FM
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Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Ильназ Галявиев признан виновным в массовом убийстве в казанской гимназии №175. Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек. Подсудимый полностью признал свою вину.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Галявиев признан виновным в убийстве больше двух лиц, в том числе детей, общеопасным способом, а также в изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как установил суд, 11 мая 2021 года обвиняемый с помощью охотничьего ружья и взрывчатки убил девять человек в казанской гимназии, в том числе семерых детей. Потерпевшими признано больше 600 человек. По версии СКР, причиной стало стремление Галявиева подражать «действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Он признан вменяемым.

Прокуратура в суде предлагала приговорить Галявиева к пожизненному сроку. Его защита считает, что подсудимый нуждается в принудительном лечении, так как ранее он называл себя богом.

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ» «Массовый убийца отказался от бога».

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