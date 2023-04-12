Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совфед утвердил итоговый доклад по биолабораториям США на Украине

Совет федерации утвердил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств участия США в создании биологических лабораторий на территории Украины. Из документа следует, что Вашингтон развернул в стране сеть биолабораторий, где проводились «секретные исследования».

Парламентская комиссия Федерального собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Думы. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями комиссии стали заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и заместитель председателя СФ Константин Косачев.

«Соединенные Штаты поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и, в случае необходимости, производить и применять его за пределами национальной территории. Это означает, что военно-биологические программы США на территории третьих стран представляют собой непосредственную угрозу для безопасности России и других государств»,— сообщил в ходе презентации доклада вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Согласно выводам комиссии, сеть американских биолабораторий за пределами США образуют около 400 объектов. Значительная часть находится вблизи российских границ — прежде всего на Украине. Действия Вашингтона нарушают основополагающие положения Конвенции о запрете биооружия, уверен господин Косачев.

По ходу работы комиссия также подготовила предложения по теме биобезопасности России. Инициативы связаны со снижением зависимости РФ от иностранных фармпроизводителей и сотрудничеством с партнерами в соответствующих сферах.

Доклад комиссии будет направлен президенту, в правительство, Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ и уполномоченному по правам человека.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно обвиняли США в разработке биологического оружия, в том числе на территории Украины. Зампред комиссии, депутат Госдумы Ирина Яровая ранее заявила, что под видом биолабораторий на Украине развернута сеть военных объектов США и НАТО. Вашингтон и Киев обвинения отвергают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...