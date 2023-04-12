Совфед утвердил итоговый доклад по биолабораториям США на Украине

Совет федерации утвердил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств участия США в создании биологических лабораторий на территории Украины. Из документа следует, что Вашингтон развернул в стране сеть биолабораторий, где проводились «секретные исследования».

Парламентская комиссия Федерального собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Думы. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями комиссии стали заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и заместитель председателя СФ Константин Косачев.

«Соединенные Штаты поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и, в случае необходимости, производить и применять его за пределами национальной территории. Это означает, что военно-биологические программы США на территории третьих стран представляют собой непосредственную угрозу для безопасности России и других государств»,— сообщил в ходе презентации доклада вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Согласно выводам комиссии, сеть американских биолабораторий за пределами США образуют около 400 объектов. Значительная часть находится вблизи российских границ — прежде всего на Украине. Действия Вашингтона нарушают основополагающие положения Конвенции о запрете биооружия, уверен господин Косачев.

По ходу работы комиссия также подготовила предложения по теме биобезопасности России. Инициативы связаны со снижением зависимости РФ от иностранных фармпроизводителей и сотрудничеством с партнерами в соответствующих сферах.

Доклад комиссии будет направлен президенту, в правительство, Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ и уполномоченному по правам человека.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно обвиняли США в разработке биологического оружия, в том числе на территории Украины. Зампред комиссии, депутат Госдумы Ирина Яровая ранее заявила, что под видом биолабораторий на Украине развернута сеть военных объектов США и НАТО. Вашингтон и Киев обвинения отвергают.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба