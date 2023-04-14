МЭА: экспорт нефти из РФ в марте вырос до самого высокого уровня за три года

В марте 2023 года экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня с апреля 2020-го, указано в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). К февралю общие отгрузки выросли до 8,1 млн баррелей в сутки, а объемы поставок — до 3,1 млн. Предполагаемые доходы составили $12,7 млрд (падение — на 43% год к году).

Аналитики агентства ожидают, что к концу 2023 года мировой спрос на нефть достигнет рекордных 101,9 млн баррелей в сутки. До 90% роста обеспечит Китай и поддерживаемые им страны, полагают в МЭА. Сокращения ОПЕК+ в тот же период приведут к снижению мировых поставок на 400 тыс. баррелей в сутки — рост добычи странами, не входящими в картель, не компенсирует снижение совокупного показателя.

«Добровольные ограничения ОПЕК+ вкупе с объявленным сокращением добычи в России, по-видимому, являются попыткой поддержать цены на фоне финансовых потрясений в середине марта. Вероятно, решению также поспособствовал рост мировых запасов»,— указало МЭА.

Отраслевые запасы стран—участниц Организации экономического сотрудничества и развития, по данным агентства, в январе выросли на 53 млн баррелей — до 2,8 млрд баррелей, что стало самым высокими показателем с июля 2021 года. Рост продолжился в феврале, однако к марту сократился сразу на 39 млн баррелей (рекордное месячное падение за год).

Перечисленные факторы способны привести к возникновению значительного дефицита предложения во второй половине 2023 года, считают аналитики МЭА. Анонсированные сокращения усугубят напряженность и поспособствуют росту цен как на сырую нефть, так и на нефтепродукты, резюмируют в агентстве.

Подробнее о решении ОПЕК+ сократить добычу вместе с Россией — в публикации «Ъ» «Заграница не подкачала».

Григорий Лейба