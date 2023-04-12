От крупнейших банков откололся процент

Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался в 2022 году. Они впервые за последние годы снизили свою долю рынка по этому показателю, несмотря на абсолютный прирост активов. Эксперты считают это временным отклонением от общего тренда. Это подтверждает и то, что в основном бизнесе — кредитовании — лидеры рынка нарастили долю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Доля топ-10 по активам банков за кризисный 2022 год снизилась на 1 процентный пункт (п. п.) — до 77,3%, свидетельствует опубликованный ЦБ 11 апреля обзор. В последние годы доля топ-10 непрерывно росла: с 2018 по 2021 год она увеличилась совокупно на 3,2 п. п. Потерянный процентный пункт распределили игроки с 11-го по 100-е место по активам.

Активы банковского сектора в 2022 году выросли почти на 14,3 трлн руб., до 134,8 трлн руб. ЦБ не дает распределение банков. Согласно рэнкингу «Интерфакса», в топ-10 на начало 2022 года были Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, РСХБ, ПСБ, МКБ, ФК «Открытие», Совкомбанк и Райффайзенбанк. Их активы по итогам 2022 года росли, хотя и с разной скоростью.

Но это не единственный сегмент, где концентрация лидеров снизилась. В межбанковском кредитовании доля топ-10 упала на 1,3 п. п., до 63,1%, а в средствах корпоративных клиентов — на 1,7 п. п., до 75,7%, в последнем случае часть клиентов перешла в другие банки ради сохранения доступа к международным операциям (в первую очередь бенефициарами стали банки с 11-го по 30-е место). В остальных сегментах концентрация усиливалась. Доля в розничном и корпоративном кредитовании выросла на 1,9 п. п. и 2,1 п. п. соответственно (до 82,8% и 87,6%). На 0,6 п. п., до 82,2%, выросла доля топ-10 в средствах населения.

«Небольшое уменьшение доли топ-10 банков в совокупных активах сектора… при усилении концентрации на рынках размещения средств объясняется некоторым отличием списков топ-10 банков по величине активов и топ-10 банков на рынке корпоративных кредитов и кредитов физическим лицам…» — поясняется в обзоре. Списки топ-10 по величине активов и по объему средств корпоративных клиентов совпадают, тогда как в топ-10 по кредитованию физлиц не входят два банка из топ-10 по величине активов.

Некоторое перераспределение долей по итогам прошедшего года глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников считает «девиацией от общего тренда, когда санкции внесли сумятицу в поведение клиентов». «Им показалось, что им будет лучше в других банках. Однако уже ко второму полугодию ситуация начала нормализоваться»,— говорит он, поскольку начались последующие санкционные волны, захватившие все новые и менее крупные банки.

Динамика прошлого года относительно снижения долей крупнейших игроков — это скорее временное явление, все вернется к усилению концентрации, считает и управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, основные направления кредитования показывают усиление концентрации. «И это понятно, поскольку спрос на заемные средства в 2022 году оставался высоким, а топ-игроки могли лучше других удовлетворять его за счет более стабильного доступа к длинному фондированию»,— говорит он. Небольшим частным банкам при этом в текущей среде сложно найти новые точки роста, поскольку фондирование будет по-прежнему держаться преимущественно на розничных клиентах и институциональных инвесторах. В свою очередь, с их стороны доверие выше к крупным госбанкам, заключает господин Беликов.

«Концентрация банковского сектора — это совершенно не российский тренд. На всех рынках концентрация крупнейших игроков растет,— отмечает господин Матовников.— Очевидно, что в современном мире банк — это большей частью не активы, пассивы и капитал, но прежде всего технологии, способность иметь и развивать онлайн-банки, дистанционное обслуживание и т. д. Это в большей степени и про качество клиентского сервиса». Вместе с тем вопрос развития технологий на любом рынке сопряжен с ограниченными компетенциями, говорит господин Матовников. И это не столько ограниченное число игроков в целом, сколько скорее ограниченное число людей, команд, которые готовы проводить трансформации таких традиционных игроков, как коммерческие банки, где требуется именно трансформация бизнеса, а не ее модификация, заключает эксперт.

Ольга Шерункова