«Нафтогаз»: cуд в Гааге обязал Россию заплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму

Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от России выплатить компании «Нафтогаз» компенсацию в размере $5 млрд из-за утрату активов в Крыму, сообщила украинская сторона. Утверждается, что Москва должна также компенсировать расходы на арбитражное производство. Россия пока не комментировала информацию.

Арбитражные решения могут быть исполнены принудительно — «Нафтогаз» имеет право «начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ», говорится в сообщении на сайте украинской компании.

«Нафтогаз» инициировал разбирательство осенью 2016 года. По версии украинской стороны, РФ должна выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, включая «экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций». Решение в пользу Киева было вынесено еще в 2019 году, вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации. Минюст РФ ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда.

Подробнее о претензиях Украины — в материале «Ъ» 2019 года «"Нафтогаз" требует от России $5,2 млрд».

Леонид Уварчев