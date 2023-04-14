Подозреваемому в утечке документов Пентагона предъявили обвинение

Суд Бостона предъявил обвинение военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре в несанкционированном изъятии, а также хранении и передаче секретной информации, передает СNN. Он арестован как подозреваемый в публикации секретных материалов Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По информации телеканала, судебное слушание по этому делу перенесено на 19 апреля. До этого времени Джек Тейшейра останется под стражей, пока ему не определят дальнейшую меру пресечения. Суммарно за два пункта обвинения, предъявленных судом, 21-летнему военному грозит до 15 лет лишения свободы.

ФБР арестовало Джека Тейшейру вчера, 13 апреля, в его доме. Незадолго до этого The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что военный Нацгвардии США был администратором группового чата в Discord, через который утекли секретные данные американской разведки. Представитель Минобороны США сообщил AP, что Джек Тейшейра был специалистом по кибертранспортным системам.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «ФБР разбирается с базой сданных».

Лусине Баласян