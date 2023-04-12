Суд отказал группе ГАЗ в аресте активов Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в аресте активов «Фольксваген акциенгезельшафт» на 28,4 млрд руб., следует из картотеки суда. Следующее заседание назначено на 7 июня.

В марте группа ГАЗ подала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. ущерба от ухода немецкого автоконцерна с нижегородской площадки. Завод также потребовал признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое Volkswagen после начала военной операции России на Украине. 7 апреля в суд поступил второй иск ГАЗа на 28,4 млрд руб.

По результатам рассмотрения первого искового заявления все имущество Volkswagen в России было арестовано. Однако 3 апреля нижегородский суд частично удовлетворил ходатайство «Фольксваген Груп Рус» (дочернее предприятие Volkswagen AG) и отменил арест на объекты недвижимости концерна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Volkswagen вышел из-под ареста».

Милена Костерева