Twitter сменил официальное название на X Corp. и переехал в Неваду

Компания Twitter Inc. больше не существует — ее поглотила X Corp. Официального сообщения об этой сделке до сих пор не было, а известно об этом стало благодаря судебному иску американской активистки Лоры Лумер, чья жалоба поступила в Окружной суд Калифорнии 4 апреля. В исковом заявлении госпожа Лумер указала в качестве ответчика Twitter Inc. Однако уже в ответ на это заявление компания уведомила истицу, что «Twitter Inc. была поглощена X Corp. и больше не существует», а значит, правопреемником и, соответственно, ответчиком по этому иску теперь будет X Corp. При этом последняя принадлежит X Holdings Corp.

Владельцем всех вышеперечисленных компаний является Илон Маск. Когда именно произошло слияние Twitter и X Corp., неизвестно — как частная компания Twitter больше не обязана раскрывать многие детали своей деятельности, в том числе такие, как смена юридического имени. При этом сам Илон Маск еще до приобретения Twitter в октябре прошлого года писал, что «покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего». Под этим миллиардер подразумевал превращение сервиса Twitter в аналог китайского WeChat — суперприложения, совмещающего десятки функций.

Как сообщает онлайн-издание Slate, в апреле 2022 года господин Маск зарегистрировал X Holdings I, II и III в Делавэре — три отдельные компании, призванные облегчить ему покупку Twitter. Согласно плану, Twitter должна была объединиться с X Holdings II, но сохранить свое название и общую корпоративную структуру, продолжая работать в соответствии с законодательством штата Делавэр. Затем X Holdings I стала бы материнской компанией объединенного предприятия, а X Holdings III взяла бы кредит в размере $13 млрд, который группа крупных банков предоставила Илону Маску, чтобы помочь покрыть покупку Twitter за $44 млрд.

На момент совершения покупки Twitter Илоном Маском все так и было. Однако 9 марта нынешнего года господин Маск зарегистрировал два новых предприятия уже в другом штате — Неваде: X Holdings Corp. и X Corp. 15 марта компания Twitter Inc., которая до тех пор сохраняла свое название, слилась с X Corp. и перестала существовать. Таким образом, дочерней компанией Holdings I стала уже X Corp. А затем Holdings I объединилась с X Holdings Corp., которая теперь и будет контролировать весь бизнес, связанный с созданием суперприложения от Илона Маска.

Кирилл Сарханянц