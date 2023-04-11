Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что перезапуск приватизации в России может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Среди других источников он называет наращивание госдолга, от чего экономика может дополнительно получить около 70 трлн руб.

В статье для РБК господин Костин назвал необходимые для развития страны приоритеты. Это строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, создание надежной системы финансовых расчетов, перезапуск отраслей промышленности на базе инновационных решений, импортозамещение высоких технологий, укрепление обороноспособности и интеграция новых регионов.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов»,— написал господин Костин.

По мнению главы ВТБ, приватизация неоднократной доказывала свою эффективность и российский бизнес накопил значительный потенциал. «Деньги в стране есть»,— уверен он.

Господин Костин считает, что приватизация была фактически приостановлена на фоне санкций 2014 года. «Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения»,— говорится в статье.

Среди плюсов приватизации Андрей Костин называет «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка... формирование новой генерации менеджеров». Эта мера также может обеспечить «такое важное условие здорового функционирования экономики, как конкуренция».

Глава ВТБ поставил под вопрос необходимость сохранения госдолга на уровне 17% ВВП, тогда как проблемным считается порог в 60% ВВП. По мнению господина Костина, «без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн руб.». Эти средства, отмечает он, можно привлечь в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа.

Еще одним источником доходов господин Костин считает ликвидные средства Фонда национального благосостояния. «Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать»,— добавил он.

Леонид Уварчев