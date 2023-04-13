Платформы проверят на практики

Давление сторонников ужесточения регулирования онлайн-платформ нарастает. На фоне широкого обсуждения претензий контрагентов к Wildberries экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценит на добросовестность как практики этой компании, так и работу Avito, ЦИАНа и «Яндекс.Такси». Итогом может стать рекомендация усилить контроль или ввести прямое регулирование. Оба варианта будет непросто реализовать, указывают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в области IT проверит практики Wildberries, Avito, ЦИАНа, «Яндекс.Такси» на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Текст повестки назначенного на 21 апреля заседания есть у “Ъ”. Wildberries, Avito, ЦИАН, «Яндекс» и другие онлайн-платформы подписали в феврале 2022 года меморандум о присоединении к принципам, запрещающим недобросовестные практики. Но, отмечают в совете, в ФАС по-прежнему поступают многочисленные жалобы на участников рынка.

В случае с Wildberries совет рассмотрит начисление штрафов продавцам за неверно указанные габариты товаров и отсутствие кодов маркировки, взимание платы за возврат несоответствующих товаров, ограничения на размещение товаров, разрешенных для оборота. На Avito потребители жалуются из-за изменения тарификации услуг при размещении объявлений, что могло привести к росту стоимости. Вопрос к ЦИАНу касается ограничений обмена контактными данными потребителей и продавцов. На «Яндекс.Такси» водители жалуются из-за завышенной комиссии, а пользователи — из-за неясного ценообразования.

Партнер BGP Litigation Ирина Акимова убеждена, что повестка совета вызвана широким общественным резонансом вокруг торговой политики маркетплейсов. В марте между Wildberries и несколькими управляющими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) разгорелся конфликт из-за штрафов, после чего компания пошла на ряд мер для сглаживания отношений с партнерами. Также было объявлено о готовности онлайн-платформ подписать с ПВЗ новые соглашения о принципах совместной работы.

По словам госпожи Акимовой, с момента подписания рассматриваемого на совете при ФАС меморандума прошло чуть больше года, и выводы совета позволят оценить эффективность принципов «мягкого права». Совет, как следует из программы заседания, может рекомендовать ФАС просить правительство разрешить антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний и выдать участникам рынка аналоги предупреждения.

Второй вариант — рекомендовать ФАС предложить правительству разработать проект отдельного закона с административной ответственностью. Гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников отмечает, что в отношениях цифровых платформ и контрагентов сформировалась системная проблема, не решаемая саморегулированием.

В ФАС заявили “Ъ”, что считают возможным изучить вопрос снятия моратория на антимонопольные проверки аккредитованных IT-организаций. Вопрос о необходимости создания законопроекта с прямым регулированием отрасли также будет рассмотрен с учетом мнения всех заинтересованных сторон, добавили в службе. Управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик отмечает, что снятие запрета на проверки аккредитованных IT-организаций может предполагать полную отмену моратория на проверки ФАС, а это затронет различные рынки. Юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Илья Бочинин добавляет, что отдельный закон может оказаться избыточным с учетом отложенного пока «пятого антимонопольного пакета», где уже предусмотрены меры против злоупотреблений на цифровых рынках. В Минцифры отметили, что с Минпромторгом отслеживают ситуацию в отрасли.

В Wildberries заявили, что предложения продавцов по измерению габаритов и правил возврата бракованных товаров уже утверждены путем диалога. Жалобы на ограничения на размещение, отмечают в компании, касаются вейпов и аксессуаров для курения, чьи продажи пресекаются. Нарушения продавцами правил оборота товара с маркировкой остаются, и Wildberries противодействует этому, добавили там. В Avito заявили, что для профессиональных продавцов переход на оплату за просмотр или клик не увеличивает среднюю цену за клиента, а делает невыгодным создание объявлений с фиктивными ценами и описанием товара. В ЦИАНе говорят, что только используют подменные номера, в том числе для защиты от мошенничества. В «Яндекс.Такси» “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что конфликтные ситуации с партнерами частично могут быть отголосками борьбы за улучшение юнит-экономики, которую цифровые платформы начали в 2022 году. «Проблемы на онлайн-рынке объяснимы, с учетом его быстрого роста и новизны. Сложно ожидать, что все будет гладко с самого начала»,— говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уверен, что нужны системные правила онлайн-торговли, где главным принципом должна стать «презумпция невиновности» и защита прав всех участников рынка.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова