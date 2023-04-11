Можно таможно, но долго

Сбой в IT-системах ФТС, вызванный, по данным службы, кибератакой, на два дня остановил процедуры таможенного оформления в России. Транспортные средства с грузом — вне зависимости от способа транспортировки — не въезжали в страну и не выезжали из нее. Пассажирских перевозок и порожнего транспорта проблема не коснулась. К вечеру вторника дозированное оформление деклараций было возобновлено, но, как долго продлится сбой, пока не ясно: участники рынка ожидают восстановления работы системы уже в среду, но предупреждают, что даже три дня обвала вызовут коллапс на стоянках терминалов, а участники рынка понесут дополнительные расходы на оплату содержания товаров на складах временного хранения и вследствие простоя транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В течение двух дней таможенные операции в РФ были парализованы из-за сбоя в функционировании единой информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В ФТС пояснили, что причина сбоя — в кибератаке «на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля». IT-системы ФТС перестали работать рано утром в понедельник, говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. «Во вторник в 11 часов от ФТС поступила информация о частичном восстановлении работоспособности системы, а в 13 часов была публикация в Telegram-канале ФТС о возобновлении "дозированного" оформления деклараций на товары в центрах электронного декларирования (ЦЭД),— говорит она.— Фактически мы наблюдали приостановку декларирования. Ведь распоряжения подавать декларации на товары в бумажном виде не было, а электронный обмен не осуществлялся». При этом коммерческий директор компании AKFA Алексей Чернышев говорит о более ранних признаках сбоя: «В ночь с пятницы на субботу в системе ГНИВЦ ФТС произошел сбой. Мы (как и другие участники ВЭД) моментально это зафиксировали в виде сбоя в работе личного кабинета, выпуске деклараций, а также в отсутствии данных о выпущенных товарах на складах временного хранения (СВХ)». «Именно последнюю проблему (отсутствие данных о выпущенных товарах на СВХ) мы и пытаемся решить сейчас в ручном режиме: предоставляем в бумажном виде товаросопроводительные документы, распечатку выпущенной декларации и сопроводительные письма с целью забрать груз с СВХ»,— рассказывает он.

По словам главы компании «Оптималог» Георгия Властопуло, это абсолютно из ряда вон выходящий случай: раньше сбои были максимум на несколько часов.

Сейчас транзит не оформляется, товарные декларации не принимаются, перемещение груза приостановлено, отмечает Вячеслав Заливашенко, руководитель отдела таможенного оформления Novelco. Основатель ГК JUST Людмила Теселкина говорит, что невозможно оформить товары ни по одной из таможенных процедур. «Транспортные средства с грузом не въезжают и не выезжают,— поясняет она.— Только пассажирский транспорт и пустой грузовой транспорт. Экспортные декларации оформляются только в том случае, если проходит авторегистрация и автовыпуск. Но пересечь границу при выезде все равно невозможно, так как граница не получает уведомлений о выпуске вывозимых товаров и прохождении ими всех таможенных формальностей. Таможенные декларации на ввозимые товары не оформляются. На вторник в рабочем состоянии только подтверждение о прибытии на постах фактического контроля, регистрация ДО1 и ДО2 (документы о помещении товаров на хранение), а также проезд через границу порожних транспортных средств».

Сбой отразился на доставках всеми видами транспорта, отмечает директор департамента таможенного оформления FM Logistic в России Елена Парамонова. «Да, проблемы есть на всех таможенных пунктах пропуска, где находятся наши машины,— говорит Анастасия Беринцева, руководитель группы международной логистики Delko.— Практически невозможно внести в систему данные по грузу и транспортным средствам».

Из-за этого увеличилось время оформления на границе, встали машины на растаможке в России, добавляет она: транспортные компании несут дополнительные убытки.

В УГМК (управляет «Ростерминалуглем» в Усть-Луге, Восточным портом в Находке) “Ъ” подтвердили факт сбоя, однако сказали, что у терминалов все в штатном режиме. Пока документы оформляются не через электронную систему, а вручную, отмечают там. В другой портовой компании “Ъ” сказали, что и порты, и железная дорога встали, все «захлебнулись». Впрочем, в ОАО РЖД говорят, что пропуск грузов через железнодорожные погранпереходы не прекращается.

«На данный момент система полностью не восстановлена. Декларации на товары дозированно поступают в систему,— говорит Елена Парамонова.— По нашей информации, сейчас возможно проведение таможенного оформления по процедуре ЭК (экспорта.— “Ъ”), а также деклараций на товары, которые проходят автоматическую регистрацию и получают автоматический выпуск для внутреннего потребления». На границах наладили старую систему и перешли на бумажные носители, машины едут, говорит учредитель VIG Trans Игорь Ребельский. «Но по прибытии на таможенные склады не могут оформиться»,— добавляет он, уточняя, что за понедельник компания не смогла подать ни одной декларации.

Возвращение к бумажным носителям столкнулось с отдельными сложностями, рассказывают участники рынка: у терминалов нет бумаги для таможенного оформления.

Для перевозчиков и грузовладельцев приостановка декларирования означает непредвиденные расходы, говорит Юлия Шленская. «Среди первых расходов — помещение на временное хранение тех грузов, которые не должны были на нем оказаться, которые выпускаются сразу, без помещения на хранение,— рассказывает она.— Расходы, возникшие из-за простоя транспорта, перевозчики будут выставлять своим клиентам. То есть фактически грузовладельцы получат дополнительные счета от СВХ и от перевозчиков». Вся эта ситуация влечет за собой помещение товаров, которые не выпускаются в таможенном отношении, на временное хранение, соглашается Людмила Теселкина, что, соответственно, приводит к дополнительным затратам участников ВЭД (не говоря уже о необоснованных простоях транспортных средств). Задержка на любом этапе логистической цепочки сегодня имеет финансовые и репутационные последствия, подчеркивает Елена Парамонова.

Пока нет прогнозов, когда ситуация будет разрешена, поскольку проблема серьезная и затронула все регионы РФ, отмечает Вячеслав Заливашенко. Господин Чернышев говорит, что, по его данным, в последние часы ситуация частично начала улучшаться, на ряде СВХ уже видят выпуски из ЦЭДов Дальнего Востока. «По моей информации, сегодня во второй половине дня появились признаки налаживания процесса оформление деклараций в ЦЭДах»,— отмечает он.

Людмила Теселкина уверена, что ФТС разрешит ситуацию уже в ближайшие часы: «Полагаем, что для ФТС будет не лишним разработать алгоритм действий в подобных ситуациях вплоть до проведения соответствующих тренингов». Если в течение дня 12 апреля информационный обмен с ФТС восстановится в полном объеме (а он худо-бедно начинает налаживаться), то в целом дополнительные расходы бизнеса окажутся не слишком существенными, говорит Юлия Шленская. «Если все затянется, то дня через три уже начнется коллапс, стоянки терминалов будут забиты»,— полагает Игорь Ребельский.

Наталья Скорлыгина