Роспотребнадзор отправил студентов РГУ нефти и газа на удаленку из-за кори

Один из студентов Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа (НИУ) имени Губкина заболел корью. Весь вуз перевели на дистанционный режим работы на 21 день, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве. В вузе с 12 по 16 апреля объявлены внеплановые каникулы, за это время учащимся нужно пройти вакцинацию против кори.

В Роспотребнадзоре заявили, что сейчас проводят комплекс противоэпидемических мероприятий — по месту учебы и в местах проживания студентов. «Департаментом здравоохранения города Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано восемь прививочных бригад. Кроме этого проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам»,— добавили в ведомстве.

В феврале в одном из зданий Высшей школы экономики в Москве вводили карантин в связи со случаем заболевания корью, несколько сотен студентов отстраняли от занятий. Ухудшение ситуации с заболеваемостью корью также фиксировали в Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор связывал всплеск заболеваемости по всей России с «завозом инфекции из неблагополучных стран».

Подробности — в материале «Ъ» «Хлебнули кори».

Лаура Кеффер