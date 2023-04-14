Горе от интеллекта

«Единая Россия» готовит законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Документ должен определить ответственность и исключить случаи использования ИИ мошенниками. Источники “Ъ” предполагают, что в рамках регулирования может быть введен запрет на использование ИИ в критически значимых отраслях. Также власти планируют оценить риски для рынка труда, связанные с распространением технологии. Больше всего она беспокоит творческие профессии: дикторы озвучки, художники и музыканты опасаются потери работы и нарушения авторских прав. Но компании не готовы отказываться от нейросетей, помогающих оптимизировать расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 13 апреля заявил в Telegram-канале «Единой России», что фракция работает над законопроектом, который будет регулировать деятельность ИИ: «Совместно с министерствами мы планируем провести оценку изменений на рынке труда, связанных с распространением ИИ-решений. Сейчас технологии, которые должны были избавить человека от излишнего физического труда, пытаются вместо этого взять на себя решение творческих задач». В сообщении говорится, что речи о запрете нейросетей не идет: законопроект должен «актуализировать существующие акты, определить ответственность и исключить использование ИИ мошенниками». В аппарате депутата отказались уточнить детали.

Между тем правительство работает скорее в обратном направлении. В Минэкономики “Ъ” сказали, что вместе с Центром компетенций по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» (Сбербанк) и Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве РФ (НИУ ВШЭ) по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко «проводят исследование по выявлению барьеров нормативно-технического регулирования, препятствующих внедрению ИИ-технологий». По результатам будет подготовлен «план нормативного регулирования ИИ».

В других странах тоже пытаются регулировать ИИ. Так, в Великобритании правительство предложило создать закрытый пилотный проект, в ходе которого будут отрабатываться модели практического применения законодательства по ИИ для бизнеса (см. “Ъ” от 29 марта). Китай хочет проверять безопасность систем генеративного ИИ до их выпуска. В США планируют разработку регулирующих норм для ИИ. Италия и Германия в марте ввели временные ограничения на использование чат-бота ChatGPT для обработки данных пользователей. Прежде всего речь идет о регулировании рекомендательных сервисов, таргетирующих и предлагающих информацию пользователю на основе алгоритмов, считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович: «Кроме того, с повышением популярности нейросетей встает вопрос пределов их применения. ИИ способен влиять на формирование мнения пользователей и даже, по мнению некоторых экспертов, навязывать его».

Источник “Ъ” на рынке полагает, что может быть введен запрет на использование ИИ в критически важных отраслях: «За нарушение могут установить штрафы. Кроме того, может быть выбран единый госоператор крупнейшей ИИ-системы, который будет оказывать услуги компаниям».

Есть несколько аспектов, которые могут подлежать регулированию в части распространения нейросетей, работающих по модели ChatGPT, говорит управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев,— в частности, «вопросы автоматизации принятия юридически значимых решений, генерации ИИ противоправного контента и его распространения, например, для подготовки опасных дипфейков». Кроме того, отмечает он, чувствительным выглядит вопрос нарушения авторских прав и сбора данных для обучения ИИ. Так, один из крупнейших в мире рекорд-лейблов Universal Music Group потребовал от стриминговых сервисов заблокировать доступ к размещенным там трекам для разработчиков чат-ботов на основе ИИ, сообщила 13 апреля Financial Times.

В РФ ИИ-инструменты начинают активно внедряться, например, на книжном рынке. Так, «Строки» и «ЛитРес» уже используют ИИ для озвучивания аудиокниг (см. “Ъ” от 23 января). Это уже вызвало недовольство профессиональных дикторов: их союз в январе предложил Госдуме установить регулирование синтеза голоса с помощью ИИ (см. “Ъ” от 27 января). В «Доме историй» рассказали “Ъ”, что собираются переиздать книги фантаста Спрэга де Кампа, обложки для которых сделал ИИ. В отрасли считают, что ИИ поможет сэкономить на услугах иллюстраторов. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов оценивает предельную стоимость обложки в 50 тыс. руб.: «Для издательского рынка это очень серьезные суммы». Однако он отметил, что могут быть проблемы в области авторского права: «Они касаются исходников, которые используют нейросети, но в дальнейшем могут быть опознаны правообладателем».

Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Софья Шарапова отмечает, что нейросети действительно используют работы художников для обучения, но не копируют их: «Однако при этом растут иски к разработчикам ИИ. Например, фотосток Getty Images подал уже два иска к Stability AI (создатель Stable Diffusion), также известен иск трех художников к Stability AI, DeviantArt Inc и Midjourney».

Сами разработчики ИИ, впрочем, скептически смотрят на перспективы регулирования отрасли. «Мне очень странно слышать, когда ряд государственных деятелей пытаются зарегулировать ИИ, который является, по сути, матричным умножением»,— подчеркивает исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков. Ситуация, по его мнению, выглядит «так, как будто с точки зрения закона хотят зарегулировать, как у нас будет работать математически определенное умножение».

Юлия Юрасова, Юлия Тишина, Венера Петрова