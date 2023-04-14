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Коммерсантъ FM
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Круговращение турбин на рынке

«Ренова» продала крупнейшего производителя паровых агрегатов малоизвестной компании

По данным “Ъ”, малоизвестный производитель электротехнического оборудования «Мосэлектрощит» приобрел у структур «Реновы» Виктора Вексельберга крупнейшего в стране производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод. Стоимость сделки составила около 10 млрд руб. По мнению некоторых собеседников “Ъ” на рынке, сделка совершена в интересах ПАО «Интер РАО», которое планомерно увеличивает присутствие в энергомашиностроительном бизнесе. В «Интер РАО» переговоры с «Мосэлектрощитом» не подтверждают, но говорят о сохраняющемся интересе к машиностроительным активам.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Московский производитель электротехнического оборудования ООО «Мосэлектрощит» на прошлой неделе закрыл сделку по покупке крупнейшего производителя паровых турбин в РФ — Уральского турбинного завода (УТЗ), расположенного в Екатеринбурге, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Стоимость сделки, по их словам, составляет около 10 млрд руб.

УТЗ основан в 1938 году, производит паровые турбины для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов в РФ. Принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. В РФ паровые турбины делают только на площадках УТЗ и ЛМЗ. Смена собственника УТЗ значима в контексте запущенной в РФ программы модернизации старых ТЭС. Согласно сайту УТЗ, завод участвует в 22 проектах по обновлению генерирующих мощностей общей мощностью 3 ГВт.

Структура собственников УТЗ не раскрывается уже несколько лет. В 2018 году сообщалось, что «Ренова» из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга снизила долю в УТЗ с 80% до 49%, владельцем 15% УТЗ стало ООО «Легаси Медиа», еще 16% было у Евгения Белова, 20% — у председателя совета директоров и совладельца «Ротека» Михаила Лифшица. Как поясняет один из собеседников “Ъ”, знакомый со структурой сделки, «Мосэлектрощит» выкупил до 90% акций компании, а 10% остались у Михаила Лифшица, который останется главой совета директоров УТЗ.

В УТЗ “Ъ” комментариев не предоставили. В «Ренове» подтвердили, что компания вышла из капитала УТЗ, отказавшись комментировать условия. В «Мосэлектрощите» “Ъ” не ответили.

Согласно данным СПАРК, выручка УТЗ в 2020 году — 9,34 млрд руб., чистая прибыль — 529,49 млн руб. Объем заказов УТЗ по итогам 2022 года достигал 63 млрд руб., говорил в интервью ТАСС Михаил Лифшиц. «Мосэлектрощит» поставляет электротехническое оборудование Росэнергоатому, «Россетям» и «Интер РАО». Выручка по итогам 2021 года — 1,34 млрд руб., чистая прибыль — 112,37 млн руб., денежные средства на балансе — лишь 4,8 млн руб. С конца 2022 года «Мосэлектрощит» на 100% принадлежит Александру Плакиде.

У «Мосэлектрощита» нет компетенций в машиностроительном бизнесе и финансовых возможностей, поэтому сделка, вероятно, совершена в интересах другого игрока. Несколько источников “Ъ” утверждают, что конечным бенефициаром выступает «Интер РАО». По словам одного из них, между «Интер РАО» и «Мосэлектрощитом» сейчас идут переговоры о покупке. Впрочем, один из участников сделки связь с «Интер РАО» отрицает. В «Интер РАО» не подтверждают переговоры с «Мосэлектрощитом», отмечая, что инжиниринг и машиностроение являются стратегическими сегментами для «Интер РАО» и компания «готова обсуждать потенциальные сделки с законными собственниками».

«Интер РАО» уже некоторое время собирает машиностроительные активы. В прошлом году компания приобрела завод «Воронежский трансформатор» и 65% в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, еще 35% у «Силовых машин» Алексея Мордашова), ранее принадлежавших немецкой Siemens Energy. Кроме того, по данным “Ъ”, в прошлом году «Интер РАО» вело переговоры по покупке как доли «Силовых машин» в СТГТ, так и самих «Силовых машин», но стороны не договорились по цене. У компании есть производственная площадка РГТ, занимающаяся сборкой турбин по лицензии GE в Рыбинске. В конце 2022 года глава «Интер РАО» Борис Ковальчук говорил, что общий портфель заказов инжиниринговых подразделений компании превышает 150 млрд руб., что делает этот сегмент бизнеса крупнейшим в российской тепловой электроэнергетике.

Независимый эксперт Юрий Мельников напоминает, что «Интер РАО» развивало инжиниринговый бизнес с начала 2010-х годов. Покупка активов Siemens Energy в газотурбинном и трансформаторном бизнесе в конце 2022 года выглядит продолжением этой стратегии, считает он. «Логично ожидать сделок в отношении заводов по производству паровых турбин, генераторов и паровых котлов, поскольку почти все проекты программы модернизации касаются полной или частичной замены этого оборудования»,— говорит господин Мельников.

Татьяна Дятел

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