В Госдуме создали группу по ограничению доходов деятелей культуры с «антироссийской позицией»

В Государственной думе создали рабочую группу по выработке предложений о запрете на получение дохода в России для иностранных агентов и уехавших деятелей культуры, которые выступают с «антироссийской позицией». Группу возглавит заместитель председателя ГД Ирина Яровая, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в своем Telegram-канале, однако позднее он удалил публикацию об этом. Создание рабочей группы подтвердила в Telegram председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, она хотела, чтобы группа сначала вышла на согласованный результат и только затем о ее создании сообщили бы в публичном пространстве.

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В удаленной публикации господин Толстой сообщил, что вошел в состав рабочей группы. «Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств»,— написал депутат.

По словам вице-спикера, задача группы — найти справедливое решение в этой «тонкой и деликатной сфере». При этом он заявил, что в Госдуму поступают поступают обращения с «достаточно радикальными» предложениями от избирателей.

«Предполагала не спешить с комментариями, поскольку считаю, что в таких вопросах лучше сначала выйти на согласованный результат и только затем выносить все "в паблик"»,— написала госпожа Ямпольская через некоторое время после публикации господина Толстого.

Депутат заявила, что базисом для расширенной работы группы станет пакет предложений, сформированный по итогам совещания комитета с представителями исполнительной власти, в том числе правоохранительных ведомств.

По мнению госпожи Ямпольской, дополнительные меры наказания должны предусматриваться только для тех, кто прямо нарушает законодательство, тем более — поддерживает противника. Она также считает, что в законе об иностранных агентах имеются лакуны, которые нужно заполнить.

6 февраля госпожа Ямпольская сообщила, что в Госдуме будет сформирована экспертная группа по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне военной операции на Украине и, по мнению властей, выступают с антироссийской позицией. 5 апреля первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что депутаты разрабатывают финансовые меры воздействия на критикующих Россию уехавших артистов.

Эрдни Кагалтынов