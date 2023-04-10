«Авито Работа»: средняя зарплата в РФ по итогам первого квартала 2023 года составила 53 тыс. рублей

Эксперты «Авито Работа» подвели итоги первого квартала 2023 года на платформе в сфере рынка труда. Как говорится в пресс-релизе (есть у «Ъ») по итогам исследования, средняя зарплата в России по итогам января-марта этого года составила 53 096 рублей в месяц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как отмечается в пресс-релизе, средняя зарплата за выросла на 24,9%. «Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в группе профессий "Автомобильный бизнес" (65 465 рублей), "Транспорт, логистика" ( 61 652 рубля) и "Строительство" (59 806 рублей)»,— отмечается в сообщении.

По регионам средняя зарплата выше всего: в Москве (65 544 руб.), Санкт-Петербурге (57 655 руб.) и Самаре (54 651 руб.). Больше всего в Москве и Самаре можно заработать в сфере автомобильного бизнеса — 92 тыс. руб. и 60 тыс. руб. «В Санкт-Петербурге самая высокооплачиваемая группа профессий — "Автомобильный бизнес" (79 415 рублей)»,— сообщается в пресс-релизе.