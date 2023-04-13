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Глава МИД Украины Кулеба призвал сделать Черное море «демилитаризованным морем НАТО»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нужно превратить Черное море в «море НАТО». По мнению министра, акваторию необходимо демилитаризировать.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Johanna Geron, Reuters

Дмитрий Кулеба

Фото: Johanna Geron, Reuters

Черное море омывает Россию, Украину, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию и частично признанную Абхазию. Только Турция, Румыния и Болгария входят в НАТО.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море. Море НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима. Угроза одному — угроза всем»,— сказал господин Кулеба на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Министр призвал на саммите НАТО в Вильнюсе «исправить ошибки прошлого и предпринять решительные шаги на пути к членству Украины» в альянсе. «Чтобы показать, что дверь не только открыта, но и есть четкий план того, когда и как Украина в нее зайдет»,— добавил он.

Некоторые политики стали называть Балтийское море «внутренним морем» НАТО после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в альянс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на такое высказывание президента Польши Анджея Дуды отмечала, что «Балтийское море окружено не только территориями стран—членов НАТО, но и России», поэтому оно не может считаться внутренним для альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. По данным Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса.

О расширении НАТО в 2023 году -— в материале «Ъ» «Финская вольна».

Леонид Уварчев

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